Polizia e militari insieme per monitorare il territorio, spacciatore colto sul fatto e arrestato: addosso oltre un etto di droga

Nella mattina di sabato 31 maggio, le Volanti della Questura di Piacenza, intervenute su segnalazione di una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata in servizio ‘Strade Sicure’ in Piazzale Marconi, hanno tratto in arresto un cittadino egiziano di 19 anni colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio condotta nei luoghi sensibili del centro urbano, i militari hanno l’intervento della Volante per sottoporre a controllo ed identificazione un soggetto di origini straniere. Appariva infatti particolarmente agitato ed indossava un marsupio dal quale si avvertiva odore tipico di sostanza stupefacente.

Gli operatori di Polizia giunti tempestivamente sul posto, hanno proceduto ad un controllo più approfondito e hanno trovato all’interno del suddetto borsello un elevato numero di dosi già confezionate di sostanza stupefacente. Pertanto, la polizia ha accompagnato il soggetto in Questura per essere compiutamente identificato. Poi hanno compiuto i necessari esami sulla sostanza rinvenuta, con esito positivo del tipo hashish e cocaina.

La polizia ha così sequestrato oltre 45 dosi di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 105 grammi. Il cittadino straniero, in arresto, si trova ora in carcere.