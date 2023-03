Schianto tra un’auto e una moto all’incrocio a San Nicolò, ferito 15enne

Auto contro moto, ferito ragazzino di 15 anni. I fatti sono accaduti questa sera a San Nicolò. Un giovane di 15 anni stava viaggiando in sella a una moto da enduro quando, all’incrocio tra via Agazzano e via XXV Aprile si è scontrato con una vettura che proveniva da un’altra direzione. L’impatto è stato violentissimo e dopo il tremendo urto il 15enne è atterrato rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118. Gli operatori hanno condotto il ragazzino al pronto soccorso di Piacenza: non è in pericolo di vita ma ha riportato diversi traumi. Sul posto i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.