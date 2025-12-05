Scomparso tra i boschi al passo dello Zovallo, scattano le ricerche di un 48enne: soccorsi in azione – VIDEO

Il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna è impegnato nella ricerca di un 48enne scomparso nella zona boschiva tra Passo del Tomarlo e Passo dello Zovallo vicino al confine tra l’Emilia Romagna e la Liguria.
Nella ricerca, con campo base situato a Fontana del Lecca (comune di Bedonia, PR), sono coinvolti i tecnici della stazione monte Orsaro ed Alfeo oltre una loro squadra Cinofila e sono presenti in supporto anche i colleghi Liguri della stazione Tigullio.
Per la ricerca è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero dell’Areonautica Militare di Cervia (con il sistema Artemis, in grado di geolocalizzare cellulari accesi o senza segnale di rete) che ha preso a bordo un T.E del SAER per effettuare sorvoli della zona.
Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, l’ambulanza e i vigili del fuoco.