Vigili del fuoco, caserma aperta e saggio professionale lunedì 8 dicembre. E il 6 gennaio torna la Befana

Anche questo anno si rinnovano le consuete iniziative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.

In particolare il giorno 8 dicembre si terrà il consueto saggio professionale dei Vigili del Fuoco Piacentini, la Sede Centrale di Strada Val Nure aprirà le porte alle ore 09.30 in attesa dell’inizio della manifestazione prevista per le ore 10.30.

In particolare i pompieri piacentini tramite simulazioni di interventi reali illustreranno al pubblico presente le peculiarità di alcuni degli interventi di soccorso tecnico urgente che si trovano quotidianamente ad affrontare e la professionalità con la quale li fronteggiano.

Inoltre anche quest’anno è confermata la consueta festa di benvenuto all’allegra “Vecchietta” in occasione della festa dell’Epifania, 6 gennaio, presso la Sede centrale del Comando.

Il programma della giornata

Ø 14.00 apertura: visita alla Sede, esposizione dei mezzi e attrezzature di intervento e possibilità di prendere parte a qualche attività in qualità di “Piccolo Vigile del Fuoco”;

Ø 15.00 arrivo previsto della “Befana”;

Ø 15.30 rinfresco in cortile organizzato dalla Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sede di Piacenza,

Ø 17.30 Chiusura della manifestazione.

Si ritiene utile evidenziare che anche questo anno si rinnova l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno”, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: cioè tutti i bambini che lo desiderano, iniziativa assolutamente volontaria, potranno portare un gioco, purché pulito ed in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate delle nostre.

Un grazie da parte dei vigili del fuoco a tutti coloro che ci hanno “dato una mano” ad onorare la festa di Santa Barbara

“Il successo della festa di Santa Barbara di Piacenza è stata possibile anche grazie a vari partner organizzativi che hanno partecipato». I vigili del fuoco del comando provinciale di Piacenza mandano un caloroso ringraziamento all’Associazione pensionati vigili del fuoco di Piacenza, all’Associazione sportiva dilettanti tiro al volo Ca dei Boschi di Piacenza, alla Nuova panetteria Groppi; Pizza+1 di Piacenza, alla Cantina Manzini di Pontenure, ad Anita catering di Pontenure, alla ditta Autotrasporti Villa di San Giorgio, all’Azienda casearia di Marco Villa di Piacenza e al Centro ricambi piacentino di Michele Galvani e Silvia Pinalli. Dando appuntamento per il prossimo anno, i pompieri di Piacenza augurano a tutti i piacentini buone feste”.

