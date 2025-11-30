Terza edizione di “Piacenza Ricorda”, il 6 dicembre al Teatro Politeama

Sabato 6 dicembre alle ore 21 il Teatro Politeama ospiterà la terza edizione di “Piacenza Ricorda”, un appuntamento musicale, benefico e di grande impatto emotivo oramai diventato una pietra miliare della solidarietà della nostra città.
Sul palco salirà una formazione inedita dei Cani della Biscia & Friends, in un repertorio si cantautorato italiano ricco di emozioni e suggestioni.
Terza edizione di “Piacenza Ricorda”
La suggestione di quest’anno è il viaggio che è l’immagine più vera dell’apertura verso il mondo, verso il prossimo, il debole, l’oppresso, il fragile, la vittima di qualsiasi tipo di violenza, gli ultimi, ma anche di chi confida troppo nella propria forza e posizione sociale.
Informazioni
Biglietti su Ticketone e alla biglietteria del Teatro.