Terza edizione di “Piacenza Ricorda”, il 6 dicembre al Teatro Politeama

30 Novembre 2025
Sabato 6 dicembre  alle ore 21 il Teatro Politeama ospiterà la terza edizione di “Piacenza Ricorda”, un appuntamento musicale, benefico e di grande impatto emotivo oramai diventato una pietra miliare della solidarietà della nostra città.

Sul palco salirà una formazione inedita dei Cani della Biscia & Friends, in un repertorio si cantautorato italiano ricco di emozioni e suggestioni.

La suggestione di quest’anno è il viaggio che è l’immagine più vera dell’apertura verso il mondo, verso il prossimo, il debole, l’oppresso, il fragile, la vittima di qualsiasi tipo di violenza, gli ultimi, ma anche di chi confida troppo nella propria forza e posizione sociale. 

Biglietti su Ticketone e alla biglietteria del Teatro.

