Scontro frontale tra un’auto e un furgone sulla Provinciale Val Nure a Cabina, due feriti e strada chiusa

A causa di un incidente è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 654 “di Val Nure” a Vigolzone, all’altezza della frazione di Cabina.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso di accertamenti, ha coinvolto un veicolo e un furgone che si sono scontrati frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti in modo serio anche se fortunatamente nessuno dei due si trova in pericolo di vita.

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.