Gli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista sono iniziati nel modo migliore possibile per l’Italia. Il Bel Paese, infatti, in quel di Apeldoorn, ha letteralmente dominato la prima giornata. Tra le donne U23, la piacentina Silvia Zanardi ha fatto suo l’inseguimento individuale. L’azzurra, in finale, ha stampato il tempo di 3:33.359 e ha battuto l’irlandese Lara Gillespie.