Dopo lo scontro finisce con lo scooter in un canale, l’altro conducente non si ferma: indagini in corso. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio. Un uomo di 59 anni stava viaggiando lungo strada Agazzana quando una vettura, un’Audi di colore scuro, lo ha urtato. In seguito allo scontro lo scooterista ha perso il controllo del mezzo terminando la sua corsa in un canale adiacente alla carreggiata.

A quanto pare, il conducente dell’Audi dopo lo scontro non si sarebbe fermato e avrebbe invece proseguito la marcia. Il titolare di una vicina pompa di benzina e alcuni automobilisti di passaggio in quel momento hanno soccorso il 59enne e chiamato il 118.

Sul posto sono intervenuti dunque i sanitari che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale che ha avviato le indagini del caso. Come detto, alcuni testimoni avrebbero indicato un’Audi nera come responsabile dell’incidente. Evidentemente il conducente di quest’ultima rischia ora la denuncia per omissione di soccorso.

