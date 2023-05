Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio in trasferta a Pavia per mantenere vive le speranze promozione

Trentesima ed ultima gara della stagione per la Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra che al PalaRavizza di Pavia si gioca la possibilità per il salto.

La sconfitta interna nella prima giornata contro Villa Cortese (1-3) ha compromesso la strada verso la categoria superiore ma non tutto è perduto per le giallobioancoblù piacentine. Domani, martedì 30 maggio servirà superare per 3-0 o 3-1 l’Uiv Pavia e sperare che la formazione pavese superi Villa Cortese per giocarsi tutto nel quoziente punti.

Arrivata seconda nel girone A l’Uiv Pavia ha nell’esperta Lucia Cagnoni, con un passato in B1, il suo punto di forza in attacco, altri punti di forza sono la centrale Silvia Sala e l’alzatrice Barbara Pagnin.

L’incontro sarà diretto da Daniele Melis e Lucrezia e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Uiv Volley. Ingresso libero, inoltre la società Pallavolo San Giorgio rende noto che per martedì 30 maggio ci sono ancora posti disponibili sul pullman per seguire la partita al PalaRavizza di Pavia. Per informazioni: Monica 339 5493863.

