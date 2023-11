Scuola genitori 2023 Venerdi 1 Dicembre incontro sul tema: Digitale a scuola e in famiglia ci diamo delle regole? -AUDIO

Scuola genitori 2023 continuano gli incontri di questa 13 edizione, venerdì 1 dicembre presso l’Istituto Dante – Carducci in Via Camillo Piatti 9 a Piacenza. Alle ore 20,45 la Dottoressa Laura Petrini formatrice e coordinatrice della scuola di counsueling maieutico del Centro Psicopedagogico, affronteà il tema: Digitale a scuola e in famiglia ci diamo delle regole?

Scuola genitori 2023 digitale servono delle regole

“E’ arrivato il momento di darsele delle regole – sottolinea la Dottoressa Laura Petrini formatrice e coordinatrice della scuola di counsueling maieutico del Centro Psicopedagogico – è prima di tutto importante iniziare ad uscire dalla dicotomia se il digitale vada bene oppure no, il dato di fatto è che in realtà siamo tutti immersi nel digitale anche i frigoriferi lo sono. E’ fondamentale non mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi, ma iniziare a prendere la cosa in esame come educatori, genitori ed insegnanti debbono diventare responsabili davanti a questo tema cominciando a pensare che è una questione educativa”.

Audio intervista Dottoressa Laura Petrini

Digitale giusto o sbagliato?

“Non si tratta di ragionare se sia giusto o sbagliato – specifica la Dottoressa Laura Petrini – ma invece di organizzare una buona educazione. Dovremmo porci delle buone domande, la tandenza del periodo di educatori e genitori è invece quella di cercare delle risposte da chi ha sempre quella giusta da dare o affidandosi magari all’influencer di turno per fare da mentore in queste questioni. Noi siamo invece convinti che io genitori debbano recuperare la regia educativa, imparare ad essere loro i protagonisti dell’educazione dei propri figli, ci sono delle informazioni che non si posso trascurare”.

Scuola genitori 2023 digitale a tempo?

“Il tempo non è solo una questione di durate dell’utilizzo dei device – indica la Dottoressa Petrini – va anche conderato il tempo in cui vengono consegnati ai propri figli. Partendo dai basilari educativi bisogna tenere conto che per gran parte dell’infanzia il bambino apprende attraverso l’imitazione, il pensiero magico, la concretezza. Farsi delle buone domande è chiedersi ad esempio: di cosa ha bisogno mio figlio a 5 anni per crescere bene? Ha bisogno di esperienze concrete quindi non è soltanto una questione di durata ma da quanto il nostro bambino potrà accedere a questa tecnologia.

Scuola genitori 2023 digitale un tempo per ogni cosa

“Dobbiamo tenere conto – ancora Petrini – che esiste un tempo per ogni cosa per i bambini, uno per imparare ad utilizzarli ma anche uno per essere tutelati dall’utilizzo improprio di strumenti digitali. Il loro tempo libero dovrebbe essere impegnato in attività come il gioco libero o magari la manipolazione come stimolo creativo”.

Informazioni

L’incontro sarà a titolo gratuito la prenotazione non è tassativa ma consigliata in quanto i posti sono limitati.Venerdi 1 dicembre alle ore 20,45, alla Scuola Secondaria di Primo grado Dante Carducci in via Camillo Piatti 9 a Piacenza. Le informazioni alla mail scuola.genitori@cppp.it