Murelli (Lega): “In arrivo 4,6 milioni per le scuole di città e provincia”

“Alle scuole della provincia di Piacenza sono stati assegnati complessivamente 4,6 milioni di euro dal ministero dell’Istruzione nell’ambito del Piano Scuola 4.0. Il provvedimento prevede la trasformazione di classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e la creazione di laboratori per le professioni del futuro. Si potranno utilizzare i finanziamenti per la realizzazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature e per sviluppare metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, in modo da potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze cognitive, sociali ed emotive degli studenti”.

Lo dichiara la deputata piacentina della Lega, Elena Murelli.

“Diciassette – sottolinea Murelli – le scuole di Piacenza città tra scuole primarie e secondarie assegnatarie, mentre sono otto gli istituti della provincia nei comuni di Podenzano, Lugagnano, Borgonovo, Rivergaro, Bobbio, Carpaneto, Castell’Arquato, Fiorenzuola Val d’Arda e Castel San Giovanni.

Ciascuna scuola, in autonomia, potrà scegliere come utilizzare i fondi e i dirigenti scolastici, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potranno costituire un gruppo di progettazione insieme a docenti e studenti per pianificare gli interventi. A disposizione di ogni istituto ci saranno strumenti di accompagnamento, come il Gruppo di supporto al Pnrr, costituito al ministero dell’Istruzione e negli Uffici scolastici regionali, oltre che la Task force scuole, gestita in collaborazione con l’Agenzia per la coesione territoriale. Un ulteriore passo in avanti per una scuola moderna, inclusiva e vicina alle esigenze di studenti e famiglie, un ulteriore importante segnale di vicinanza al territorio piacentino”.