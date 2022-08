Strada Provinciale n. 10bis di Castellana, prorogato il senso unico alternato per i lavori in corso

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che lungo la Strada Provinciale n. 10bis di Castellana, nel territorio comunale di Gropparello, è prorogata fino al 30 settembre la limitazione per l’esecuzione dei previsti lavori di posa cavo fibra ottica mediante percorrenza sotterranea.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale (già in vigore per i giorni dal 25.07.2022 al 12.08.2022) mediante istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 10bis di Castellana, dalla progressiva km 10+105 circa alla progressiva km 14+552 circa, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, dal giorno 13.08.2022 al giorno 30.09.2022 (esclusi festivi e prefestivi), nel territorio comunale di Gropparello, per tutte le categorie di veicoli.