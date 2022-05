Controlli dei NAS, sequestrati 31 chili di prodotti in un bar pasticceria di Piacenza

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS di Parma in alcuni locali ed esercizi alimentari dell’Emilia. E ancora una volta si segnala un intervento nella nostra provincia. Nello specifico parliamo di una pasticceria dove i carabinieri hanno sequestrato 31 kg di prodotti alimentari vari (prodotti caseari, da forno dolci e salati, condimenti vari, preparati gastronomici e prodotti dolciari vari), del valore commerciale di circa 500 euro, risultati decorsi di validità e privi delle informazioni riguardanti la loro rintracciabilità.

Sono state inoltre riscontrate carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di sporcizia vetusta presso il bancone bar ed il laboratorio cucina nonché all’interno del frigorifero e dei congelatori a pozzetto interessati da ingente formazione di ghiaccio e per la presenza di confezioni di alimenti a diretto contatto con la pavimentazione ed in promiscuità con materiale vario non attinente l’attività. I militari hanno anche rilevato il mancato possesso dell’attestato di formazione per il personale alimentarista da parte di due dipendenti presenti all’interno dell’attività. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 2000 euro ed è stata emessa una diffida volta al ripristino delle idonee condizioni igienico sanitarie.