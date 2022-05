Con una catena tenta di aggredire un gruppo di giovani sul Corso affollato, bloccato dalla polizia

Cerca di aggredire alcuni giovani armato di catena di ferro, il tutto in pieno centro e in mezzo a centinaia di persone. I fatti sono accaduti ieri sera lungo il Corso Vittorio Emanuele. Un ragazzo di origini nordafricane avrebbe iniziato a molestare un gruppo di giovani per futili motivi. A un certo punto lo straniero avrebbe imbracciato una catena di ferro tentando di aggredire il gruppo. Sul Corso, tra le tante persone, si è scatenato il panico e qualcuno ha chiamato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno bloccato l’aggressore caricandolo sulla volante e portandolo in questura.