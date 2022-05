Scherma, Pettorelli – Valentino Monaco è bronzo ai Campionati italiani di spada

Valentino Monaco è salito sul terzo gradino del podio ai campionati italiani di scherma Under14 che si sono svolti a Riccione, la scorsa settimana. Il terzo posto dello spadista del Pettorelli, nella categoria Ragazzi, conferma un’annata strepitosa dopo il secondo posto ottenuto nel 2021. Undici i ragazzi e le ragazze biancorosse che sono scesi in pedana e fra loro, oltre a Monaco, risalta la prova di Edoardo Franchi (Giovanissimi) che si è fermato ai trentaduesimi. Assente, invece, perché indisposto un altro big del Pettorelli, Andrea Bossalini (campione regionale in carica Giovanissimi).

“Valentino ha tirato bene, in modo concreto fin dai gironi, in una gara che vedeva 210 ragazzi e una qualità elevata. Sentiva questa gara e aveva voglia di riconfermarsi come dimostrano l’impegno e la costanza degli allenamenti. Sono contento, come papà e come tecnico. Fra di noi c’è spesso un confronto duro durante gli assalti, ma nei momenti delicati della gara è riuscito ad ascoltarmi e a seguire le indicazioni”.