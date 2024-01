Serie A2 – L’Assigeco ospita la capolista: al PalaBanca arriva la Fortitudo Bologna – AUDIO

La trasferta di Trieste si è conclusa con una sconfitta per l’Assigeco Piacenza in una partita in cui i biancorossoblu hanno dovuto affrontare a ranghi ridotti un avversario di livello assoluto. Lo staff tecnico ha infatti dovuto rinunciare a Querci e Bonacini, mentre nel terzo quarto è arrivato uno sfortunato guaio fisico anche per Filippo Gallo. Digerita la sconfitta, per l’Assigeco Piacenza è già tempo di pensare alla sfida successiva, che avrà luogo al PalaBanca domenica 14 gennaio alle 18:00 contro la capolista Fortitudo Bologna.

Le parole di Veronesi a Stadio Sound

Il focus sulla Fortitudo

Con un record di 15 vittorie e appena 3 sconfitte la Fortitudo Bologna occupa attualmente la prima posizione in classifica nel Girone Rosso e si candida tra le favorite per la promozione nella massima serie. La formazione allenata da coach Attilio Caja può vantare un roster di livello assoluto, ben costruito e bilanciato in ogni reparto. In cabina di regia troveremo Matteo Fantinelli, playmaker dal talento cristallino e autentica bandiera della squadra. Al suo fianco giocherà il classe ’97 Riccardo Bolpin, al primo anno a Bologna dopo l’esperienza a Chiusi. Nel ruolo di ala piccola giocherà un’altra colonna portante della Effe, Pietro Aradori, che sta vivendo una seconda giovinezza sfiorando i 20 punti a partita.

Così come per l’Assigeco, anche la Fortitudo quest’anno ha deciso di puntare su una coppia di lunghi americani, Mark Ogden e Deshawn Freeman, che formano uno dei migliori frontcourt dell’intera serie A2. Ogden è un giocatore fisico e versatile alla prima esperienza in Italia dopo una carriera passata tra Europa e Asia continentale. Anche Freeman è alla prima esperienza nel campionato italiano, e sta vivendo una stagione molto prolifica dopo un’ottima annata passata tra le fila del Nevezis nella lega lituana. La Effe fa solitamente molto affidamento sui titolari, ma coach Caja ha disposizione anche ottimi comprimari al di fuori dello starting five.

Il sesto uomo è Alessandro Panni, playmaker dotato di un ottimo tiro dalla lunga distanza, mentre tra le altre armi in uscita dalla panchina troviamo Alessandro Morgillo, centro che la passata stagione ha militato per un breve periodo tra le fila dell’Assigeco e Luigi Sergio, ala di grande esperienza. Completano il roster Alberto Conti, Tommaso Natalini e Vitalii Kuznetsov.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.