Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte da Monticelli: arriva la Malagoli Tensped

Riparte dal rettangolo di gioco di casa il cammino della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra allenata da Gabriele Bruni che scenderà in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro i modenesi della Malagoli Tensped nella penultima giornata d’andata del girone D. Dopo la sosta natalizia, i gialloneri tornano in campo per i tre punti in palio, utili in caso di vittoria per non perdere contatto con la parte alta della classifica. In settimana, la società del presidente Fausto Colombi – dopo aver salutato Manuel Vega – ha innestato in rosa l’opposto Luca Muroni, proveniente dalla Wimore Salsomaggiore (A3).

La classifica

Kerakoll Sassuolo 26, National Transports Villa d’Oro Modena, Viadana 24, Arredopark Dual Caselle 20, Canottieri Ongina 19, Volley Veneto Benacus 17, Kema Asola Remedello 14, Modena Volley 13, Malagoli Tensped, Ama San Martino 12, Univolley Carpi 9, Gas Sales 6, Moma Anderlini Modena 5.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.