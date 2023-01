Serie A2 – L’Assigeco Piacenza al banco di prova con Torino per proseguire il momento positivo – AUDIO

Subito archiviata la vittoria esterna sul campo di Casale Monferrato, l’UCC Assigeco Piacenza ritorna al PalaBanca alla ricerca del sesto successo consecutivo per il match con la Reale Mutua Torino degli ex Guariglia e Vencato. Con la palla a due fissata per domenica 8 gennaio alle ore 18:00, si preannuncia una vera e propria battaglia che mette in palio il quarto posto in classifica, con l’Assigeco che proverà a sfatare il tabù gialloblù: difatti, gli ultimi sei incontri tra le due formazioni hanno sempre visto trionfare la compagine piemontese, con i biancorossoblu costretti a cedere il passo dopo un tempo supplementare nelle ultime due sfide.

Nonostante il dubbio sulle condizioni di Gherardo Sabatini, ci sono tutti i presupposti per cercare di portare a casa i due punti: la crescita dei ragazzi di coach Stefano Salieri è evidente agli occhi di tutti e non è casuale, come sottolineato dall’allenatore bolognese.

“Non c’è nessun segreto, è solamente tutto conseguenza del lavoro giornaliero in palestra, e sono stupito che molti pensavano che avremo potuto vincere contro tutti fin da subito. La squadra sta crescendo giorno dopo giorno senza mai risparmiarsi in palestra, grazie anche al lavoro quotidiano di tutto lo staff, e adesso posso dire con orgoglio che stiamo giocando una pallacanestro di alto livello”.

Le parole di Federico Miaschi

Il punto su Torino

In attesa di disputare il quarto di finale per entrare nelle Final Four di Coppa Italia contro Forlì, Torino si affaccia alla sfida con Piacenza con un record di 10 vittorie e 4 sconfitte, a un solo punto di distanza dai biancorossoblu per via dei tre punti di penalizzazione. Dopo il deludente epilogo della passata stagione conclusa con l’uscita ai quarti di finale playoff per mano di Ravenna, per i gialloblù è stata un’estate all’insegna della rivoluzione, con il solo Niccolò De Vico rimasto agli ordini del neoarrivato coach Franco Ciani. Direttamente da Ferrara sono arrivati il playmaker Luca Vencato, abile difensore con un’ottima visione di gioco, e la shooting guard americana naturalizzata irachena Demario Mayfield, autentica sorpresa della scorsa annata chiusa a 15.5 punti e 3.6 assist di media.

L’altro slot straniero è occupato dal classe 1997 Ron Jackson Jr, ala grande reduce da una stagione in Slovenia, che insieme all’ex Assigeco Tommaso Guariglia va a completare lo starting five torinese. In uscita dalla panchina escono il 2001 Matteo Schina, prodotto delle giovanili di Trieste, il fedelissimo di coach Ciani Simone Pepe, l’anno scorso miglior realizzatore del Girone Rosso con 16.9 punti di media a partita, Celis Taflaj, ala piccola con un’ottima mano dalla linea dei tre punti, e l’ex Capo d’Orlando Federico Poser. Completano il roster i giovani Gianluca Fea e Giorgio Dalle Ave.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 e domenica a partire dalle ore 16:30 fino all’inizio del match. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.