Serie A2 – L’Assigeco Piacenza cerca il bis a Pesaro: sfida importante per confermare la crescita

Il match infrasettimanale contro la Wegreenit Urania Milano ha permesso all’Assigeco Piacenza di mostrare tutto il suo potenziale. All’intervallo la squadra di casa è costretta a inseguire, ma nel secondo tempo la tenacia biancorossoblu porta i ragazzi di coach Manzo a conquistare due punti importanti. A dir poco decisivi i 34 punti di un Derrick Marks immarcabile, capace di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno fino alla strenua difesa del vantaggio negli ultimi minuti di gioco. Galvanizzati da una vittoria che mancava da tanto, i Lupi dell’Assigeco Piacenza cercheranno di ripetere la buona prestazione alle 18:00 di questa domenica 2 febbraio nella trasferta della Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, un match impegnativo che Marks e compagni hanno intenzione di affrontare con la giusta determinazione.

Le parole di Luca Ogliari a Radio Sound

Il focus su Pesaro

Al primo anno in Serie A2 dopo diciotto anni in massima categoria, la stagione di Pesaro sta procedendo tra risultati altalenanti. Dopo un inizio molto complicato, la squadra di coach Spiro Leka ha risalito la classifica fino all’attuale undicesimo posto in classifica, e nonostante la battuta d’arresto nella trasferta di Avellino vive un ottimo momento di forma fisica.

Il roster pesarese è di assoluto livello e può contare su un quintetto guidato dal giovane prodotto delle giovanili Octavio Maretto, affiancato dall’americano Khalil Ahmad, miglior realizzatore del campionato e punta di diamante della squadra. Il reparto ali è costituito dall’ex Cantù Lorenzo Bucarelli, decisivo nel match d’andata, e l’alaa stelle e strisce V.J. King. Sotto canestro coach Leka può contare sull’esperienza di Quirino De Laurentiis, con Simone Zanotti pronto a dargli il cambio a partita in corso. In uscita dalla panchina è fondamentale la produzione del veterano Matteo Imbrò, protagonista nella promozione di Trapani della scorsa annata, e di Eric Lombardi, pronto a portare energia nel reparto ali.

A dare il suo contributo a partita in corso ci sarà Danilo Petrovic, lungo dalla mano educata ormai stabilmente rientrato nelle rotazioni dopo l’infortunio al piede di inizio stagione. Completano il roster i giovani Pietro Reginato, David Cornis.

Il match di andata si è concluso con la vittoria esterna di Pesaro per 74 – 77, un match in cui l’Assigeco cala d’intensità nel quarto quarto fino alla decisiva rimonta ospite.