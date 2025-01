Ciclismo – Gossolengo gioca d’anticipo: si correrà sabato 12 aprile

Cambio di data per la corsa Donne Juniores organizzata a Gossolengo dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink. La manifestazione su strada dedicata al ciclismo giovanile “rosa”, infatti, gioca d’anticipo: l’evento – originariamente previsto per il 4 maggio e che rappresenta una piacevole consuetudine della storia recente delle due ruote femminili sul territorio piacentino – si disputerà sempre a Gossolengo sabato 12 aprile.

Il cambio di data è legato alla concomitanza, nel week end originario, della Placentia Half Marathon nella vicina Piacenza. Così, la corsa per Donne Juniores arriverà una settimana prima di Pasqua, rappresentando il terzo appuntamento italiano in ordine di calendario per la categoria dopo l’esordio di Nonantola (9 marzo) e la corsa internazionale di Cittiglio (16 marzo), mentre il 4 maggio le Donne Juniores correranno invece a Bovolone (Verona).

La gara di Gossolengo curata in dettaglio dalla Bft Burzoni VO2 Team Pink andrà ad aprire un week end intenso per le giovani cicliste, visto che all’indomani (domenica 13 aprile) ci sarà la corsa parmense di Bianconese organizzata dalla Scuola ciclismo Parma. Le due società sono al lavoro per promuovere una mini-Challenge che unisca i due eventi.