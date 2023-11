Serie B – I Fiorenzuola Bees tornano in casa a Castell’Arquato per ospitare Pallacanestro Crema

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato di Castell’Arquato per affrontare Pallacanestro Crema nella 10° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024 Girone A.

Alle ore 20.00 di sabato 18 novembre 2023 verrà alzata la palla a due di una sfida che vede contrapposte due delle squadre più giovani del campionato che tuttavia stanno dimostrando ottime potenzialità o coesione di gruppo.

Come sta Fiorenzuola?

Fiorenzuola arriva all’incontro dopo un brutto ko patito sul nuovo parquet casa della Paffoni Fulgor Omegna, con l’88-69 finale che non racchiude probabilmente appieno il peggior secondo tempo stagionale di capitan Ricci e compagni, con un 29-14 nel terzo quarto che è la cartina tornasole anche oltre le sensazioni soggettive.

La squadra di coach Dalmonte vuole fortemente risollevarsi e continuare il proprio percorso che finora recita 8 punti in campionato (4 vittorie e 5 sconfitte), in piena linea con gli obiettivi stagionali ed avendo già affrontato quasi tutte le corazzate del campionato nel girone di andata.

I Bees si assestano a quota 77 punti realizzati in media in campionato in questa prima tranche da 9 incontri, con Emir Sabic attualmente top scorer dei gialloblu con 15,6 punti di media ed il 42% dall’arco dei 3 punti, cui seguono Preti (13,3 pti/media), capitan Ricci (11,2 pti/media) ed Alessandro Voltolini (10,9pti/media).

In settimana, il lavoro per voltare pagina come richiesto dallo staff tecnico al termine dell’ultima partita è proceduto in maniera spedita, con l’inciso il rinnovamento della Club House dei Bees a Fiorenzuola d’Arda, con l’intero roster che sarà a disposizione di coach Dalmonte nella sfida di domani sera al PalArquato.

Il focus su Crema

La Logiman Pallacanestro Crema di coach Baldiraghi arriva a Castell’Arquato con un grande desiderio di tornare alla vittoria dopo 2 sconfitte consecutive; la striscia dei cremaschi si è interrotta dopo un filotto di 5 vittorie consecutive che li ha proiettati nella parte sinistra della classifica, e la volontà è di tornare in sella ad un campionato finora davvero positivo.

Nell’ultima sfida infrasettimanale Crema ha dovuto recuperare il turno contro la Paffoni Omegna che nello scorso weekend aveva sconfitto i Bees, con i piemontesi castigatori di entrambe le compagini a distanza di pochi giorni.

Nel 71-88 del PalaCremonesi, Pallacanestro Crema ha dovuto subire l’impeto della Fulgor al rientro dagli spogliatoi con un terzo parziale da 17-26 utile a creare un gap sopra la doppia cifra di svantaggio, ed a nulla sono valse le buone prove personali da parte di Stepanovic (21 punti e 6 rimbalzi) e di Tsetserukou (16 punti e 9 rimbalzi).

In casa Logiman sono due i migliori realizzatori stagionali, proprio Kiryl Tsetserukou, di cui si è analizzata poche righe sopra la prova contro Omegna ma che fa parte di un lotto di 9 gare con 15 punti di media e 6,9 rimbalzi catturati per il centro bielorusso ex Chieti. A lui segue la guardia Francesco Oboe, ex Riso Scotti Pavia con 14,7 punti, 5,9 rimbalzi e 2,9 assist sfornati per gara, in un roster che vede altri due giocatori sopra la doppia cifra di media (Stepanovic e Ziviani).

Coach Lorenzo Dalmonte

”Non mi è piaciuto per nulla l’atteggiamento che abbiamo avuto contro Omegna, per cui dobbiamo velocemente voltare pagina. Fino a prima di Omegna ero davvero soddisfatto del rendimento, del percorso e dell’impegno che avevamo tenuto, ma contro la Paffoni abbiamo fatto non uno bensì due passi indietro.