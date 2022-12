Serie A2 – L’Assigeco Piacenza torna a sorridere: vittoria casalinga contro Agrigento

Pregevole vittoria dell’Assigeco Piacenza che sconfigge la Fortitudo Agrigento con un’eccellente prestazione offensiva. Dopo le incertezze dell’ultimo periodo la squadra di coach Salieri aveva assoluto bisogno di un successo e la risposta sul campo non si è fatta attendere troppo: massimo stagionale eguagliato per Kameron McGusty, autore di 28 punti e capofila di un attacco bilanciato con ben cinque giocatori in doppia cifra.

Degne di nota anche le doppie doppie di Sabatini (15 punti e 11 assist) e Skeens (10 punti e 12 rimbalzi), protagonisti in una serata in cui l’Assigeco guida il punteggio per tutti e quaranta i minuti di partita. Agli ospiti non è bastato il primo tempo da 17 punti di Costi e le buone performance di Ambrosin e Marfo: la formazione sicula lotta per buona parte del match fino all’allungo decisivo dei padroni di casa al termine del terzo quarto. I biancorossoblu tornano quindi a sorridere e cercheranno di proseguire la corsa playoffs nel posticipo di lunedì affrontando in trasferta la JuVi Cremona.

Assigeco Piacenza – Fortitudo Agrigento 102-82

Assigeco Piacenza: Sabatini 15, McGusty 28, Gajic 6, Skeens 10, Miaschi 19, Cesana 10, Querci 0, Pascolo 8, Varaschin 5, Gherardini 0, Franceschi 0, Soviero 0, Joksimovic NE. All.: Salieri

Fortitudo Agrigento: Francis 7, Marfo, Grande 11, Chiarastella 3, Abrosin 17, Negri 8, Costi 17, Peterson 4, Bellavia 2, Mayer NE All: Cagnardi

Le parole di Salieri