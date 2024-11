Serie A2 – L’Assigeco si prepara a un’altra battaglia: al PalaBanca arriva Torino – AUDIO

La trasferta di Brindisi non ha sorriso all’UCC Assigeco Piacenza, che ancora una volta si è fermata sul più bello dopo aver combattuto a viso aperto per tre quarti abbondanti contro la formazione avversaria. La convocazione in nazionale austriaca di Omer Suljanovic ha permesso ai biancorossoblu di poter godere di circa dieci giorni di pausa senza impegni ufficiali, e di rifiatare dopo l’incessante ritmo imposto dal calendario in questi primi due mesi di stagione. Adesso però è giunta l’ora di tornare in campo, con il PalaBanca che farà da cornice per l’ostico impegno contro il Basket Torino di mercoledì 27 novembre alle ore 20:30. Il viceallenatore Luca Ogliari non si aspetta una partita semplice, ma è convinto che trovando continuità lungo tutti i quaranta minuti si possa uscire da questo momento negativo.

Con l’addio di coach Franco Ciani in estate per il Basket Torino si è aperto un nuovo ciclo che ha visto arrivare un altro navigatissimo allenatore del campionato come Matteo Boniciolli e diversi nuovi volti nel roster. In questo avvio di stagione la squadra piemontese viaggia a metà classifica con un record di 5 vittorie e 7 sconfitte, di cui ben 4 arrivate in trasferta, e può contare su uno starting five di assoluto livello: in cabina di regia troviamo il confermato e neocapitano Matteo Schina, al terzo anno sotto la Mole, che va a condividere il backcourt con il realizzatore statunitense Kevion Taylor e Giovanni Severini, veterano del campionato e tiratore mortifero da oltre l’arco.

L’ala grande titolare è il nigeriano-statunitense Ife Ajayi, una delle note più sorprendenti di questo inizio di stagione, mentre dare centimetri sotto le plance sarà il compito richiesto a Falidou Seck. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il giovane playmaker napoletano Antonio Gallo, alla prima esperienza in Serie A2, il “Principe” Matteo Montano, arrivato a Torino dopo un lustro all’Urania Milano, e il confermato Matteo Ghirlanda. Come cambi dei lunghi troviamo invece il cavallo di ritorno Aristide Landi, già in Piemonte nel 2021/2022, e il pivot scuola Trento Maximilian Ladurner.