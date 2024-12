Serie A2 – Missione toscana per l’Assigeco: a Livorno per conquistare due punti importanti. Querci: “Un’altra occasione per noi” – AUDIO

Il match casalingo contro Pesaro ha visto ripetersi uno dei copioni più ricorrenti per l’Assigeco Piacenza di questa stagione. La squadra ha disputato tre quarti di ottima intensità, con una fase offensiva disciplinata e tanta energia nella metacampo difensiva, arrivando a giocarsi gli ultimi dieci minuti con un vantaggio quasi in doppia cifra.

Nell’ultima frazione di gioco, tuttavia, i Lupi hanno vissuto momenti di difficoltà, e gli ospiti hanno sfruttato le basse percentuali dall’arco e le palle perse dei biancorossoblu per tornare definitivamente in partita e strappare due punti pesanti sul finale, anche grazie a una serie di grandi giocate di Bucarelli. Restano comunque molti segnali positivi per Piacenza, che alle 20:30 di questa domenica 22 dicembre affronterà la Libertas Livorno al PalaMacchia, uno dei palazzetti più caldi del campionato. A pochi giorni dal match, coach Manzo è ben consapevole dell’importanza di fare risultato in un campo ostico come quello di Livorno.

Le parole di Querci a Radio Sound

Il focus sulla Libertas Livorno

Dopo la vittoria su Roseto valsa una promozione in A2 che mancava da trent’anni, la Libertas Livorno di patron Roberto Consigli ha approcciato il campionato con il chiaro obiettivo di salvarsi e stabilizzare così la propria presenza nella categoria. In panchina è stato confermato coach Marco Andreazza, amato dalla piazza dopo i successi della passata stagione, ma attualmente gli amaranto risiedono nelle zone basse della classifica a quattro punti di distanza dall’Assigeco.

A differenza della guida tecnica, il roster è stato potenziato per meglio adattarsi alle necessità del campionato. Il backcourt della squadra è composto da Quinton Hooker e Adrian Banks, temibile duo di guardie americane che gestiscono la maggior parte del peso creativo e offensivo della squadra. Hooker arriva da una buona stagione nella massima serie francese, mentre Banks risulta tra i nomi più famosi e blasonati dell’intera A2 visto il suo glorioso passato in Serie A con le maglie di Brindisi, Varese, Trieste e non solo.

Il giovane talento classe 2004 Gregorio Allinei sarà probabilmente l’ala piccola titolare della squadra, mentre in posizione di ala forte dovrebbe giocare Nazzareno Italiano, veterano della A2 la cui presenza rimane in dubbio per un guaio muscolare avvertito due settimane fa contro Udine. Sotto canestro il centro titolare sarà l’esperto Tommaso Fantoni, alla Libertas per il terzo anno consecutivo, con il giovanissimo colosso Dorin Buca pronto a dargli in cambio in uscita dalla panchina. A partita in corso, l’arma principale di coach Andreazza è sicuramente Ariel Filloy, leader silenzioso della squadra che insieme a Banks forma una delle più illustri coppie di leggende del recente basket italiano di tutto il campionato. Altre opzioni in uscita dalla panchina per gli amaranto sono le ali Francesco Fratto e Luca Tozzi, mentre il play Andrea Bargnesi è pronto a far rifiatare le guardie del quintetto.