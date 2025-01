Serie A2 – Senza Marks e Querci l’Assigeco combatte ma esaurisce le energie sul finale: Avellino vince 83-72

Non riesce a fare il colpaccio l’UCC Assigeco Piacenza nell’insidiosa trasferta contro l’Avellino Basket. Sul parquet del Pala Del Mauro i ragazzi di coach Manzo, privi di Marks e Querci, lottano per tre quarti abbondanti ad armi pari contro la formazione irpina, ma esauriscono la benzina sul più bello e non riescono a iniziare il girone di ritorno con il piede giusto. Non sono sufficienti i 19 punti con 4 rimbalzi e 7 assist di Bartoli, i 16 punti di un instancabile Filoni, i 14 punti di Bonacini e gli 11 punti di Serpilli. Sarà fondamentale metabolizzare al più presto questa sconfitta. Mercoledì sera si torna subito in campo con il turno infrasettimanale casalingo contro la Sella Cento, uno scontro delicatissimo in ottica salvezza.

Le parole di coach Manzo

“Complimenti ad Avellino perché ci ha creduto fino alla fine e ha portato a casa una partita che era importante per entrambe le squadre. Noi purtroppo oggi eravamo in grande emergenza. Abbiamo fatto una grande partita con poche rotazioni. L’abbiamo portata dove volevamo, punto a punto fino alla fine, però purtroppo negli ultimi tre minuti la stanchezza si è fatta sentire e abbiamo perso un’altra grande occasione prendendoci tiri affrettati e commettendo disattenzioni difensive che hanno portato avanti Avellino, che ha vinto meritatamente con un margine forse fin troppo crudele nei nostri confronti”.

Avellino Basket – UCC Assigeco Piacenza 83-72

(24-20; 16-19; 19-17; 24-16)

Avellino Basket: Federico Mussini 15 (3/6, 2/5), Mikk Jurkatamm 12 (0/3, 4/8), Marcellus Earlington 24 (9/13, 1/2), Jaren Lewis 12 (1/7, 2/3), Matias Bortolin 6 (3/7 da due); Antonino Sabatino 0, Armando Verazzo 2 (1/1, 0/1), Riccardo Chinellato 8 (3/5, 0/1), Aleksa Nikolic 4 (2/4 da due). Ne: Riccardo Perfigli, Luca Codeluppi. Allenatore: Alessandro Crotti (assistenti: Salvatore Formato, Rodolfo Robustelli, Antonio Curcio).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 19 (4/9, 3/7), Federico Bonacini 14 (7/14, 0/4), Niccolò Filoni 16 (4/9, 3/7), Michele Serpilli 11 (1/4, 2/4), Ursulo D’Almeida 5 (2/5 da due); Nemanja Gajic 0 (0/1 da tre), Omer Suljanovic 0, Nate Grimes 7 (3/6 da due). Ne: Gianmarco Fiorillo, Umberto Manzo. Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari).