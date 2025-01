Fiorenzuola-Sasso Marconi LIVE, dalle 14:30 su RadioSound!

Segui Fiorenzuola-Sasso Marconi LIVE con gli aggiornamenti di RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Ciceri ospita il Sasso Marconi nella prima gara interna del 2025: match valido per la 19esima giornata del girone D in Serie D.

Fiorenzuola alla disperata ricerca di punti

Match da non fallire per i rossoneri di mister Ciceri che, dopo la sconfitta contro la Pistoiese all’esordio del nuovo tecnico, ora non possono più sbagliare a cominciare dallo scontro diretto contro il Sasso Marconi.

Il Fiorenzuola è ultimo in classifica e viene da 8 sconfitte consecutive: è obbligatorio, quindi, reagire e ritrovare il successo in questa prima gara interna per sperare nella risalita nel girone di ritorno.

Sasso Marconi fuori dalla zona playout

Gli ospiti di mister Pedrelli sono una neopromossa e hanno disputato un girone d’andata positivo: l’1-1 nel “derby” contro il Progresso ha lasciato gli emiliani fuori dalla zona calda a +2 sullo Zenith Prato.

E’ chiaro che il Sasso Marconi abbia tutto l’interesse ad ottenere un risultato positivo per migliorare ulteriormente la propria classifica.

Le Probabili Formazioni

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Gilli, Parisi, Ronchi, Bran, Censi, Lauciello, Tringali, Gavioli, Sementa, Oboe, Carrozza. All. Ciceri

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste, Tarozzi, Cudini, Marcaletti, Montanaro, Bonfiglioli, Armaroli, Pampaloni, Lisanti, Mancini, Balleello. All. Pedrelli