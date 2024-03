Serie A2 – Stratosferica Assigeco: grandissima prestazione di squadra e due punti d’oro a Rieti

La trasferta in terra laziale termina in maniera straordinaria per l’UCC Assigeco Piacenza, che al Pala Sojourner di Rieti approccia il match in modo strepitoso toccando il +18 all’intervallo e nel secondo tempo resiste a tutti i tentativi di rimonta della Real Sebastiani. È una vittoria di squadra, dove tutti hanno dato il loro contributo, arrivata nonostante le assenze di Miller e Querci, con sei giocatori in doppia cifra. La formazione di coach Salieri ritrova un sorriso in trasferta che mancava dal 16 dicembre, in attesa del prossimo match in programma al PalaBanca sabato prossimo contro Agrigento.

Le parole di coach Salieri

“Siamo molto contenti perché è stata una vittoria molto importante che ci consente di rimanere attaccati al treno playoff che vuol dire salvezza. È stato frutto di una grande prestazione di squadra con sei giocatori in doppia cifra, e una vittoria meritata perché abbiamo condotto per tutti i quaranta minuti. Abbiamo rispettato benissimo il piano partita, mettendo in campo atletismo e aggressività per contrastare la loro fisicità. Importante è stato il fatto di non mollare mai, faccio i complimenti a tutti i ragazzi”.

Real Sebastiani Rieti – UCC Assigeco Piacenza 82-85

(15-23; 13-23; 23-15; 31-24)

Real Sebastiani Rieti: Johnson 12, Piccin 2, Sarto 17, Raucci 3, Hogue 15, Spanghero 13, Petrovic, Ancellotti 4, Italiano 10, Sanguinetti 3. Ne: Poom. Allenatore: Rossi

UCC Assigeco Piacenza: Gallo 3, Filoni 10, Veronesi 17, Serpilli 20, Skeens 10, Sabatini 10, Bonacini 11, D’Almeida 4. Ne: Joksimovic, Manzo, Angeletti. Allenatore: Salieri