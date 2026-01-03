Inseguiti e bloccati dopo aver danneggiato le auto in sosta, nei guai due minorenni: in tasca coltelli, cacciavite, fionde e petardi

Nella notte del 29 dicembre, le Volanti della Questura di Piacenza hanno denunciato due minorenni per tentativo di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, la Sala operativa ha inviato le Volanti nei pressi della stazione ferroviaria in quanto un richiedente aveva segnalato la presenza di due soggetti, vestiti di scuro e completamente incappucciati che si aggiravano con fare sospetto ed armeggiavano tra le auto in sosta.

La Volante, giunta sul posto, ha notato una vettura con gli indicatori di emergenza accessi e nelle immediate vicinanze i due soggetti riconducibili alla descrizione che, alla vista degli operanti, si davano alla fuga.

Gli agenti, dopo un repentino inseguimento, sono riusciti a bloccare e contenere i soggetti.

Sottoposti a perquisizione, anche con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico in metallo con cavatappi lungo complessivamente 19 cm con lama a filo liscio di 9 cm, un cacciavite a taglio parzialmente piegato lungo complessivamente 22 cm, due petardi, una fionda di metallo, un moschettone con due lame ad estrazione di cui una a filo liscio ed una seghettata entrambe di sei cm, due paia di guanti neri e un passamontagna nero.

I soggetti, sprovvisti di documenti identificativi, sono stati accompagnati in Questura per le formalità di rito e denunciati per tentativo di furto aggravato in concorso, danneggiamento aggravato a molteplici auto in sosta e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Al termine i due minorenni venivano affidati ai genitori.

