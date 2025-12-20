Serie B – Bakery, trasferta a San Vendemiano. Bocconcelli: “La sconfitta con Fidenza come stimolo” – AUDIO

Dopo due gare casalinghe, la vittoria contro Omegna e la sconfitta nel turno infrasettimanale con Fidenza, Bakery Piacenza torna in campo in trasferta.

Domenica 21 dicembre alle ore 18, sfida per nulla facile in casa di Rucker San Vendemiano (Treviso), sesta in classifica insieme ad altre squadre a quota 20 punti, ma in un momento eccezionale con 7 vittorie consecutive nell’ultimo periodo.

Le parole di Bocconcelli a Radio Sound

Temi della partita analizzati da uno dei senatori del gruppo Bakery, Pietro Bocconcelli: “Ci aspetta una partita molto complicata, contro la squadra probabilmente più in forma del campionato. Per noi sarà un bel banco di prova, soprattutto dopo la sconfitta con Fidenza. Dobbiamo avere una bella reazione, pensando a ciò che sappiamo fare e riprendendo il filo del percorso delle giornate precedenti all’ultima sconfitta. La rabbia della sconfitta di mercoledì ci deve dare lo stimolo per continuare a crescere come stiamo facendo da inizio stagione”.

Bocconcelli sa benissimo dove i biancorossi di coach Giorgio Salvemini devono migliorare in vista della trasferta veneta: “Vogliamo ritrovare la fluidità in attacco, mancata contro Fidenza. Poi dobbiamo stare attenti per tutti e 40 i minuti di gara: contro una squadra come San Vendemiano non possiamo permetterci cali di concentrazione, nemmeno per un minuto. È una squadra molto preparata e che può farci male in ogni momento”.

