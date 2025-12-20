Maxi operazione contro lo spaccio, controlli a tappeto in città: sequestrata cannabis, cocaina e droghe sintetiche – VIDEO

Nell’ambito della maxioperazione in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, denominata “Cannabis Light”, avvenuta nei giorni scorsi, gli equipaggi della Squadra Mobile della Questura di Piacenza hanno svolto mirati servizi in città che hanno prodotto efficaci risultati operativi, con il sequestro totale di 130 grammi di cannabinoidi, 13 grammi di cocaina e 5 grammi di droghe sintetiche. Inoltre gli agenti hanno controllato 588 persone e 95 veicoli.

In tale contesto operativo, la polizia ha anche denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti il titolare di un esercizio commerciale cittadino, che aveva messo in vendita infiorescenze di cannabis, in contrasto alle disposizioni normative vigenti.

