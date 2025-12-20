Serie B – L’Assigeco vuole il colpaccio: trasferta complicata a Vicenza – AUDIO

Con la vittoria casalinga contro Legnano, l’Assigeco Piacenza si è dimostrata ancora una volta in grado di difendere il fattore campo contro una delle formazioni più temibili del campionato. I due punti sono arrivati grazie a una prestazione di squadra molto convincente, in cui Martino Criconia ha rubato i riflettori con un perfetto 6/6 dal perimetro.

A pochi giorni di distanza dal match, i Lupi saranno chiamati alle 18:00 di questa domenica 21 dicembre ad affrontare la più grande sorpresa del campionato, ovvero la S4 Energia Vicenza. Il match del PalaSport Città di Vicenza rappresenta una delle sfide più competitive di questa prima metà di campionato.

Le parole di Luca Ogliari, assistente allenatore dell’Assigeco Piacenza

Il focus su Vicenza

La vittoria casalinga nel turno infrasettimanale ai danni della Fulgor Fidenza (settimo successo consecutivo) ha confermato la S4 Energia Vicenza ai vertici della classifica. Dall’alto dei suoi 24 punti, la formazione allenata da coach Gabriele Ghirelli siede attualmente al primo posto del Girone A, a pari merito con Vigevano e ad appena quattro punti di distanza dai Lupi. Il quintetto titolare è guidato dall’esperto playmaker Giovanni Gasparin al secondo anno in Veneto dopo un biennio positivo a Orzinuovi. Al suo fianco ci sarà il giovane Riccardo Pisano, cresciuto cestisticamente a Sassari. Il reparto ali è composto da Mattia Da Campo e Jacopo Preti, due giocatori molto completi che aiutano enormemente la squadra nelle due metacampo.

Sotto canestro giocherà Lorenzo Vanin, giovane classe ’04 dall’imponente fisicità. Vicenza può contare su giocatori di assoluto livello anche in uscita dalla panchina, come Tommaso Marangoni, che in questo secondo anno con la squadra sta consolidando la sua importanza all’interno del roster. Un’altra pedina importante nello scacchiere veneto è il grande tiratore Matteo Beretta, così come il pivot Nicholas Carr pronto a presidiare il pitturato. Completano il roster i giovani Marco Turra, Isacco Marchet, Pietro Cecchin e Giulio Pendin.

Dove seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

