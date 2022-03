Serie B – Continua la preparazione del Piacenza Baseball in simbiosi con Brescia

Altra domenica di lavoro per il Piacenza Baseball. Al De Benedetti torna il Brescia che, visti i problemi di disponibilità del proprio diamante, ha accettato di buon grado la proposta di collaborazione avanzata dalla società biancorossa.

Al De Benedetti, a partire dalle 11, un nuovo allenamento congiunto che, come accaduto nel week end scorso, si chiuderà con un test amichevole. Magari su di una distanza più lunga dei sei innings giocati domenica scorsa. Il tutto come prologo all’atteso Memorial De Benedetti in programma domenica 27 ed al quale parteciperà, oltre al Brescia, la formazione Campione di Germania dell’Heidenheim.

Un triangolare di alto livello che vedrà Piacenza Baseball confrontarsi con avversarie che già il 3 aprile inizieranno i rispettivi campionati. Quello di Serie A per un Brescia desideroso di salvarsi in anticipo come l’anno scorso e quello di Bundesliga per un Heidenheim smanioso di centrare un altro titolo nazionale.