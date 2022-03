Serie B1 – La Conad Alsenese cerca punti contro la più quotata Ostiano

Da un lato, un avversario quotato al di là della rete, dall’altro la necessità di far punti in chiave salvezza. Non sarà semplice il compito che attende la Conad Alsenese, di scena domani (sabato) alle 21 ad Alseno contro la Csv-Ra.Ma. Ostiano nella decima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Le piacentine allenate da Enrico Mazzola sono reduci dal ko in quattro set a Reggio Emilia contro la Fos Wimore Cvr, diretta rivale per la salvezza. Il semaforo rosso ha riportato le gialloblù in zona rossa a braccetto con Garlasco a quota 18 punti, con la necessità di rilanciare la propria graduatoria per raggiungere l’obiettivo stagionale.

Avversario

La Csv-Ra.Ma. Ostiano è allenata da Federico Bonini e occupa il quinto posto in classifica con 25 punti a braccetto con Cesena. Sabato scorso, la compagine cremonese ha centrato il prestigioso successo interno contro Forlì, terzo e battuto 3-0 al PalaVacchelli.

Il turno

Questo il programma della decima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Esperia Cremona-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Fos Wimore Cvr, Conad Alsenese-Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena-Volley 2001 Garlasco (rinviata), Fumara Mio Volley-Certosa Volley, Tirabassi & Vezzali-Emilbronzo 2000 Montale (rinviata).

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 40, Esperia Cremona 35, Bleuline Forlì 29, Csi Clai Imola 28, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 25, Tirabassi & Vezzali 23, Volley 2001 Garlasco, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 15, Fumara MioVolley Gossolengo 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Cesena, Certosa una partita in meno, Tirabassi & Vezali, Fos Wimore Cvr, Fumara Mio Volley 2 partite in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.