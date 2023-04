Serie B – Fiorenzuola Bees opachi, al PalArquato passa nettamente l’Andrea Costa Imola: finisce 71-80

In una gara cruciale per lo sviluppo delle ultime giornate del Campionato Serie B Girone C Old Wild West, i Fiorenzuola Bees ospitano Andrea Costa Imola al PalArquato nel turno prima di Pasqua.

La cronaca

Giorgi dalla distanza si sblocca dall’arco al 3’ ed inaugura la sfida sul 7-4 in favore dei Bees, con la squadra di Lottici che trova nel braccio armato di Re un’altra tripla del 10-6 al 5’.

Fazzi viene sospinto dal tifo ospite arrivato in buon numero a Castell’Arquato e ricuce fino al -2 (13-11) all’8’, con la guardia biancorossa che trova il sorpasso con l’1/2 dai liberi entrando nell’ultimo minuto del primo quarto.

Ricci è abile con un gioco a due con Magrini a riportare i Bees avanti, ma la tripla sulla sirena dello stesso Fazzi chiude il primo parziale con gli ospiti avanti di 1 lunghezza. 15-16.

Ranuzzi inaugura il secondo quarto con un parziale da 5-0, con Magrini che si crea ed inventa una tripla che sembra un cerotto per arginare la ferita. 17-21.

Fiorenzuola è brava a chiudere le maglie difensivamente, riuscendo a trovare sulla palla rubata da Ricci il tiro aperto di Casagrande per il 22-21 al 13’ con timeout pieno per coach Grandi.

Restelli e Fazzi sono i due uomini nettamente più pericolosi in casa Imola nel primo tempo, e con un controbreak da 0-8 in uscita dal timeout riportano avanti gli ospiti.

Imola riesce a mantenere un vantaggio di 2 possessi pieni, con Montanari che riesce ad allungare con una tripla fino al massimo vantaggio sul 28-37 al 19’.

Ricci inventa nel traffico due punti per nulla scontati spalle a canestro, con Re bravo a catturare un rimbalzo negli ultimi 10 secondi di tempo, subire fallo e convertire un importante 2/2 ai liberi che fa chiudere il primo tempo ai Bees sotto di 7 lunghezze. 32-39.

Secondo tempo

Fiorenzuola prova a trovare soluzioni ad inizio secondo tempo, ma Cusenza e Ranucci con due pezzi di bravura tengono a bada il pungiglione dei Bees sul 37-44 al 22’.

Sulla grande difesa al 25’ di Re con passaggio baseball in assist per il contropiede di Magrini esplode la parte di PalArquato di fede gialloblu, con i Bees che tornano al -3. 45-48.

Nonostante la sfuriata dei Bees, Imola è brava a rimanere avanti di 3 lunghezze con la tripla in allontanamento di Restelli al 28’, Fazzi e Trentin inventano altre due magie e portano gli ospiti addirittura al +13 sul 49-62 al 29’ con timeout pieno per coach Lottici.

I Bees si inchiodano sul tentativo di rimonta, rimanendo senza segnare per oltre 4 minuti e subendo un ulteriore allungo di Imola fino al 49-66 dal 33’.

Caverni con la tripla dall’angolo prova a dare un alito di speranza a Fiorenzuola al 34’, ma la partita prende chiaramente l’indirizzo di Imola sulle conclusioni di Ranuzzi e sulle due triple di Corcelli. 55-74.

Imola vola letteralmente sulle ali dell’entusiasmo, mentre Fiorenzuola diventa sempre meno fluida e concede il movimento spalle a canestro di Trentin e i liberi di Montanari sul fallo antisportivo di Caverni al 37’. 59-79, con il -20 che diventa una spada di Damocle non più gestibile per capitan Ricci e compagni.

Con gli ultimi 3 minuti di garbage time, il punteggio finale si assesta su un 71-80 che da un lato riduce il gap dal lato del punteggio e mostra la squadra di Lotitci combattiva fino alla fine, ma dall’altro non può togliere una prova non positiva da parte dei Fiorenzuola Bees che rimangono nella colonna di destra della classifica.

Fiorenzuola Bees vs Andrea Costa Imola 71-80

(15-16; 32-39; 49-62)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 11; Re 9; Caverni 8; Giacchè 2; Giorgi 14; Preti 5; Biorac ne; Bettiolo 6; Ricci 8; Magrini 8. All. Lottici

Andrea Costa Imola: Restelli 14; Roli ne; Fazzi 15; Barbieri ne; Ranuzzi 10; Corcelli 10; Marangoni; Spagnoli; Cusenza 12; Tognacci; Montanari 9; Trentin 10. All. Grandi