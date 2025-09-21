Serie B – I Bees iniziano con il piede giusto, 84-75 su Piazza Armerina

Si comincia, ed i Fiorenzuola Bees inaugurano la propria stagione 2025/2026 di Serie B Old Wild West ospitando SIAZ Piazza Armerina al PalArquato.

La cronaca

Non può essere che capitan Bottioni a firmare le prime due triple della stagione sfoderando una buona realizzativa per il 6-2 al 3’; Lepichev da dentro l’area impatta a quota 5 al 5’, ma Ceparano risponde con un’altra tripla per il nuovo vantaggio Bees.

Il sorpasso di Piazza Armerina è firmato Lazovic con la tripla dalla guardia al 7’, con Almansi che mette a ferro e fuoco la difesa dei Bees con due azioni consecutive per l’11-16.

Colussa da sotto l’area segna il suo rientro al PalArquato con il canestro del 13-21, con Meluzzi che sulla sirena chiude il primo quarto sul 15-24. Meluzzi è il primo a raggiungere la doppia cifra personale con la tripla del 16-28 al 12’, ma Ambrosetti dall’angolo ricuce sotto la doppia cifra di svantaggio 22-30 al 13’.

Ceparano mette un altro filo al bottone ricucendo fino al 27-32 del 17’, con i Bees che arrivano al -3 con Crespi. Ceparano fa tornare a contatto diretto la squadra di coach Del Re, ma Almansi con 5 punti di puro talento scrive 37-39 entrando nell’ultimo minuto del primo tempo, con Ambrosetti bravo ed esperto a chiudere sul 39-40 dalla linea della carità.

Secondo tempo

Meluzzi da una parte e De Zardo dall’altra fanno cominciare anche il secondo tempo in modo frizzante, con Markovic per Piazza Armerina e Bottioni per i Bees che recitano il 49-50 al 25’. Crespi e De Zardo riconsegnano la freccia del sorpasso ai Bees per il 53-50, con il numero 9 gialloblu che si accende letteralmente in modo bidimensionale e diventa un enigma per la squadra di coach Patrizio e prende per mano i Bees fino al 59-53.

Biorac riceve e converte il cioccolatino di Cecchinato per realizzare da dentro l’area il +8, con Ceparano che dietro la schiena da angolo che esalta il PalArquato. A fine terzo quarto è doppia cifra di vantaggio per capitan Bottioni e compagni. 63-53. Ambrosetti ancora dall’angolo realizza il 70-55 per Fiorenzuola al 34’, consegnando un vero e proprio tesoretto ai Bees in vista del finale.

Almansi prova un colpo di coda in casa Piazza Armerina con il break personale da 0-5, con Colussa che dalla lunetta fa 2/2 al 37’. 76-65. Ancora Colussa con la tripla aperta trova il -7 regalando un finale con il brivido, ma Ambrosetti con la zingarata mancina dentro l’area al 39’ sembra mettere i titoli di coda. 79-70.

Finisce 84-75 per i Bees, che inaugurano nel migliore dei modi il proprio campionato conquistando 2 preziosi punti.

