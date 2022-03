Serie B – I Fiorenzuola Bees volano sul Lido: a Jesolo per tornare alla vittoria

Dopo la sosta forzata in concomitanza delle Final Eight di Coppa Italia, i Fiorenzuola Bees tornano in campo nella giornata di domenica 20 marzo 2022 per affrontare fuori casa la Secis Jesolo.

Alle ore 18.00 presso il Pala Cornaro verrà alzata la palla a due della 23° Giornata Campionato Serie B. Capitan Giacomo Filippini e compagni cercheranno il pronto riscatto per mantenere un’ottima posizione nella griglia playoff finora conquistata con grande dedizione.

Il ko patito dai Fiorenzuola Bees contro Pallacanestro Crema nell’ultimo turno per 74-84 è stato anche figlio di una condizione non buona a livello di salute di Fiorenzuola, alle prese dopo il match con San Vendemiano con problemi di salute.

Fiorenzuola ha chiuso il match con un misero 24% dall’arco, riuscendo tuttavia ad andare all’ultimo riposo lungo sul -4 con la concreta possibilità di ricucire appieno il match. In casa Fiorenzuola Bees contro Crema sono state buone le prove da parte di Livelli (17 punti) e Filippini (17 punti e 17 rimbalzi).

Coach Galetti ha inquadrato in questo modo la ripartenza di campionato per i suoi Fiorenzuola Bees

”La settimana che ci ha portato alla gara persa contro Crema è stata difficile. Abbiamo avuto giocatori con influenza e fortemente debilitati, con questi problemi di salute che hanno colpito anche parte dello staff, me compreso.

Ripartiamo dalla salute, dalla consapevolezza che ora stiamo meglio rispetto di un paio di settimane fa anche grazie al programma atletico svolto. Vogliamo senza dubbio fare un finale di campionato all’altezza di quello finora disputato, di alto livello. In questo momento abbiamo una quota punti che ci da tanta tranquillità, ogni partita sarà una piccola finale in quanto ogni squadra ha obiettivi ormai imminenti e vogliamo giocarci la nostra posizione ai playoff nel modo migliore possibile.”

Il punto su Jesolo

Dal canto proprio, la Secis Jesolo di coach Teso arriva all’incontro tenendo il lume dell’ultimo posto in classifica a braccetto con Bernareggio.

Le 5 vittorie finora ottenute in campionato da parte della squadra del Presidente Cavallin sono state ottenute principalmente fuori casa (3 su 5). I veneti che prediligono partite a basso punteggio per poter portare a casa la posta in palio.

Testimonianza di quanto appena detto sono le statistiche di Jesolo, che al momento viaggia a quota 61,9 punti realizzati di media in stagione.

I principali realizzatori della Secis Jesolo sono Rossi e Bovo, entrambi oltre i 13,5 punti a partita. E’ importante il contributo a rimbalzo dello stesso Bovo (8,5 rimbalzi a gara), coadiuvato da un catturapalloni come il centro Quaglia (7,7 rimbalzi di media per il classe 1988 di 207 cm).

Obiettivi diversi ma entrambi importanti; al Pala Cornaro di Jesolo domenica sera vengono messi in palio due punti importanti nel finale di stagione di entrambe le formazioni.