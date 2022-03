I Liberali rispondono al centrodestra: “Per cinque anni mai ottenuto attenzione, ma solo critiche e accuse”

La frattura tra Liberali e centrodestra appare ancora lontana dall’essere sanata. Almeno è quanto emerge dalla nota con cui i Liberali rispondono al tentativo di conciliazione affidato dalla coalizione a un comunicato.

La nota dei Liberali

Le Segreterie di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (totale o parziale, non sappiamo) hanno emesso un comunicato per invitare i Liberali all’unione. L’iniziativa, è fine a sé stessa. Per 5 anni abbiamo segnalato temi e preso posizioni concrete senza mai ottenere neppure attenzione né sul piano politico né sul piano amministrativo, ma ottenendo solo critiche, se non accuse, spesso neppure contenute, almeno nella forma.

Abbiamo financo assunto un’iniziativa per l’esame dei problemi amministrativi allora sul tappeto che è peraltro stata sospesa al secondo incontro ad iniziativa della Lega condivisa dalle altre due parti politiche. Al pari, le istanze dell’Associazione Liberali non sono mai state prese in considerazione dall’Amministrazione comunale così come la nostra Associazione mai è stata espressamente interpellata. Ora, il comunicato, in un momento nel quale le Segreterie sanno che è al nostro esame un documento programmatico sul quale l’Assemblea dell’Associazione si pronuncerà.

Abbiamo sempre creduto, ma invano che questo fosse il terreno giusto sul quale confrontarsi e questo ancora crediamo. Così in casa Liberale, si costruisce quella vera unità che invece, finora, abbiamo più volte perseguito, ma inutilmente, sommersi solo da fiumi di mere parole.