Serie B – Il Piacenza Baseball si avvicina alla prossima stagione: salvezza e promozione verranno decise dai playoff

Piacenza Baseball – Per il 2022 il Campionato di Serie B di baseball vedrà al via trentadue squadre suddivise in quattro gironi da otto ciascuno. Con l’auspicabile inizio della regular season a metà aprile, dopo due anni di avvio posticipato a causa dell’emergenza covid, si torna alla formula dei playoff e playout al termine del calendario andata/ritorno.

La novità

La novità di quest’anno è che tutte le formazioni disputeranno la post season. Le prime quattro classificate di ogni girone saranno protagoniste, a sfide incrociate, dei playoff promozione; mentre le squadre che termineranno dal quinto all’ottavo posto della graduatoria si giocheranno la salvezza con formula identica a quella della promozione.

Il recente Consiglio Federale ha stabilito la suddivisione delle compagini nei diversi gironi. Il Piacenza Baseball, così come negli anni scorsi, è inserito all’interno del Girone A assieme a sei squadre già affrontate negli ultimi due campionati e ad un team mai affrontato prima nei quarantanove anni di storia biancorossa.

Le squadre

Ares Milano, Avigliana Rebels, Codogno, Fossano e Junior Parma sono già state avversarie dei piacentini nel 2021. Milano lo fu nel 2020 quando al termine della stagione fu promossa in Serie A. Dopo un 2021 in cui sui grandi palcoscenici i meneghini non sono riusciti a centrare la salvezza, tenteranno di riconquistare la promozione. La vera novità è quindi l’inserimento nel primo girone della Catalana, formazione di Alghero che negli ultimi anni si è guadagnata la permanenza in Serie B disputando sempre stagioni di buon livello.

Trasferta in Sardegna

Per i ragazzi di Marenghi ci sarà quindi la stimolante novità di una lunga trasferta in una terra meravigliosa come la Sardegna, oltre alla voglia di misurarsi contro avversarie con cui si è sempre giocato alla pari e che saranno pronte anche quest’anno a dare battaglia.

Non resta che attendere le novità di mercato e la delineazione dei vari rosters per capire quali saranno le formazioni che potranno lottare per il vertice.