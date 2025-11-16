Serie B – La Bakery Piacenza cede alla capolista: Legnano vince 63-82

Sconfitta casalinga per Bakery Piacenza, superata dalla capolista SAE Scientifica-Soevis Legnano 63-82. Contro una delle migliori squadre della Serie B Nazionale, Piacenza costretta a rincorrere fin da subito, nonostante l’ottima prestazione di Federico Ricci che poi chiuderà con 18 punti.

Spiragli di riaprire la sfida fra fine secondo e metà terzo quarto, quando la Bakery va all’intervallo lungo sotto di 8 punti (42-50) e si arrende alla forza di Legnano nell’ultimo periodo solo al termine di un lungo inseguimento.

La cronaca della gara

Inizio in salita per i biancorossi, che prima tengono il pareggio (6-6) grazie alla tripla di Ricci e al canestro di Bocconcelli con appoggio al vetro, poi subiscono il parziale milanese fino al 6-14. Legnano scappa segnando tanto soprattutto dall’arco, con Sodero a completare il momento positivo, ma Piacenza prova a tenere la doppia cifra di distanza: a fine primo quarto è 15-26.

A inizio secondo quarto, sono Dore (tripla del -9) e Bocconcelli a tenere in onda la Bakery, che arriva anche a due possessi pieni di distanza grazie al due su tre di Giannone dalla lunetta. Ricci è in gran forma e segna con continuità (15 punti all’intervallo), però Legnano continua a farsi sentire dalla distanza e Mastroianni firma il +14, massimo vantaggio del primo tempo.

La tripla di Dore riporta i biancorossi in partita dopo i canestri di Ricci, per il 42-50 dopo 20’.

Bakery che risponde colpo su colpo alle azioni ospiti, ma difficilmente va oltre il -8, mantenendo complicati i progetti di aggancio. Nel terzo quarto, l’avvicinamento è però reso possibile soprattutto da Giannone, implacabile sotto canestro, anche al termine del contropiede piacentino.

La squadra di Piazza però non perdona dall’arco, segnando di nuovo con Sodero e poi con Cizauskas. Solida però la risposta di Borriello, in inserimento, per il 52-63 di fine terzo quarto.

Ultimo periodo che riparte con le stesse premesse: squadra di coach Salvemini volenterosa nel non mollare un centimetro e provare a rispondere all’assalto legnanese, affidandosi ai tiri dalla media. Nulla da fare negli ultimi 7 minuti di gara, quando una Legnano straripante avvicina i 20 punti di vantaggio e mette il punto esclamativo sul successo con la schiacciata di Riva.

Nel finale, da segnalare i minuti raccolti dai giovani biancorossi entrati in campo: Alessandro Lombardi e Stefano Ferrari.

Prossimo impegno, per Bakery Piacenza, domenica 23 novembre alle ore 18 sul campo dei Fiorenzuola Bees.

Bakery Piacenza-SAE Scientifica-Soevis Legnano 63-82

(15-26, 42-50, 52-63)

Bakery Piacenza: Dore 9, Morvillo 1, Bocconcelli 6, Ricci 18, Abba 1, Giannone 12, Borriello 10, Korlatovic 6, Banella, Lombardi, Ferrari, Villa N.e. All. Salvemini.

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Scali 3, Quinti 8, Oboe 7, Cizauskas 19, Stepanovic 19, De Capitani, Riva 2, Pirovano, Sodero 14, Mastroianni 10. All. Piazza.

