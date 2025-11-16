Schianto frontale tra due auto a San Rocco, cinque persone ferite tra cui un bambino

Grave incidente nei pressi di San Rocco al Porto. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via Emilia. Cinque i feriti, tra cui un bambino di circa dieci anni, nessuno fortunatamente versa in gravi condizioni. In seguito allo schianto, le persone a bordo delle auto sono rimasti incastrati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza che hanno lavorato per liberare gli occupanti, per poi affidarli alle cure del 118.
Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale di Guardamiglio che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Traffico bloccato in entrambe le direzioni e deviazioni lungo la via Emilia.