Schianto frontale tra due auto a San Rocco, cinque persone ferite tra cui un bambino

Grave incidente nei pressi di San Rocco al Porto. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via Emilia. Cinque i feriti, tra cui un bambino di circa dieci anni, nessuno fortunatamente versa in gravi condizioni. In seguito allo schianto, le persone a bordo delle auto sono rimasti incastrati: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza che hanno lavorato per liberare gli occupanti, per poi affidarli alle cure del 118.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale di Guardamiglio che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Traffico bloccato in entrambe le direzioni e deviazioni lungo la via Emilia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy