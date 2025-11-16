Volley, Serie B – Canottieri Ongina suda ma può far festa: arriva il tris ad Adro (1-3)

Vittoria di carattere per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile espugna in quattro set il campo bresciano di Adro superando 3-1 a domicilio il Team Volley Cazzago Adro e festeggiando anche il secondo successo pieno della stagione (il quarto complessivo e il terzo consecutivo), salendo così a quota 10 punti al sesto posto a braccetto con Mo.Re. Volley.
Il commento di coach Gabriele Bruni
“Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile. Sapevamo la voglia di Cazzago di far punti e che sarebbe stata una partita dura, in più non ci siamo imbattuti nella nostra giornata migliore, ma nonostante questo i ragazzi con molti sforzi visto il gioco non fluido si sono rimboccati le maniche e si sono sporcati le mani, pur non esprimendo una pallavolo di qualità. La partita di per sé è stata a strappi sia da una parte che dall’altra. I ragazzi si sono messi a disposizione uno dell’altro e questo secondo noi (il vice allenatore Fausto Perodi ed io) ha fatto la differenza.
E’ logico che cercheremo di alzare il nostro livello di gioco, ma è anche vero che giornate come questa capitano e capiteranno e bisogna diffidare dalle persone che pensano che un processo di affiatamento di una squadra passi sempre da step in avanti, purtroppo ci sono anche quelli all’indietro, bisogna essere duri mentalmente e sapere trovare le soluzioni ai problemi”.
Sabato match casalingo di prestigio a Monticelli: alle 18 arrivano i modenesi della Beca Tensped, in testa a braccetto con Sassuolo con 14 punti.
TEAM VOLLEY CAZZAGO ADRO-CANOTTIERI ONGINA 1-3
(17-25, 25-22, 24-26, 22-25)