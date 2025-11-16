Volley, Serie B – Canottieri Ongina suda ma può far festa: arriva il tris ad Adro (1-3)

Vittoria di carattere per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile espugna in quattro set il campo bresciano di Adro superando 3-1 a domicilio il Team Volley Cazzago Adro e festeggiando anche il secondo successo pieno della stagione (il quarto complessivo e il terzo consecutivo), salendo così a quota 10 punti al sesto posto a braccetto con Mo.Re. Volley.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non era facile. Sapevamo la voglia di Cazzago di far punti e che sarebbe stata una partita dura, in più non ci siamo imbattuti nella nostra giornata migliore, ma nonostante questo i ragazzi con molti sforzi visto il gioco non fluido si sono rimboccati le maniche e si sono sporcati le mani, pur non esprimendo una pallavolo di qualità. La partita di per sé è stata a strappi sia da una parte che dall’altra. I ragazzi si sono messi a disposizione uno dell’altro e questo secondo noi (il vice allenatore Fausto Perodi ed io) ha fatto la differenza.

E’ logico che cercheremo di alzare il nostro livello di gioco, ma è anche vero che giornate come questa capitano e capiteranno e bisogna diffidare dalle persone che pensano che un processo di affiatamento di una squadra passi sempre da step in avanti, purtroppo ci sono anche quelli all’indietro, bisogna essere duri mentalmente e sapere trovare le soluzioni ai problemi”.

Sabato match casalingo di prestigio a Monticelli: alle 18 arrivano i modenesi della Beca Tensped, in testa a braccetto con Sassuolo con 14 punti.

TEAM VOLLEY CAZZAGO ADRO-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(17-25, 25-22, 24-26, 22-25)

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy