Serie B – La Bakery Piacenza chiude l’anno a Vicenza, Zanardi: “Ai ragazzi chiedo qualcosa in più” – AUDIO

Ultimo impegno dell’anno solare 2024 per la Bakery Piacenza, che sarà di scena al Palasport di Dueville contro la Pall. Vicenza. Si tratta della diciottesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, e tra le due formazioni ci sono 4 punti di differenza in classifica. Una vittoria dei biancorossi permetterebbe di accorciare e di rimanere aggrappato al gruppone delle avversarie che garantirebbe un posto ai playin, novità assoluta del torneo cadetto. Con il match contro Vicenza si chiude l’estenuante mese di dicembre per la squadra di coach Giorgio Salvemini, che ha disputato ben sette partite. Salutato il 2024, si darà il benvenuto al 2025 con il derby contro i Fiorenzuola Bees in programma al PalaBakery il 5 gennaio.

Le parole della presidentessa Caterina Zanardi a Radio Sound

Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«Vicenza è una squadra solida, tanto in attacco quanto in difesa, e i risultati che ha fin qui ottenuto ne sono un esempio. Noi non dobbiamo farci distrarre dal periodo, anche perché ci siamo allenati come al solito. Per questo è necessario fare una gara di grande energia, e rimanere concentrati per tutti i 40 minuti di gioco. Per strappare la vittoria sarà importante imporre il nostro stile di gioco».