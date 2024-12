Volley – Gas Sales Piacenza, domenica i quarti di Coppa Italia contro Verona: curiosità e statistiche

Grande successo ieri al PalabancaSport per il “Teddy Bear Toss”: centinaia di peluche sono piovuti dagli spalti del PalabancaSport in occasione della partita con Cisterna Volley. Un evento benefico, ogni peluche sarà consegnato alla Caritas di Piacenza e Bobbio. Gas Sales Piacenza chiude il 2024 con i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega: domenica 29 dicembre alle ore 18.30 al Pala Agsm AIM di Verona affronterà Rana Verona.

Gara secca, la vincente approda alla Final Four in programma all’Unipol Arena di Bologna il 25 e 26 gennaio dove troverà in Semifinale la vincente tra Perugia e Modena. Chi perde riporrà ogni sogno nel cassetto.

Le due squadre già una volta si sono affrontate in Coppa Italia: stagione 2022-2023 a Verona nei Quarti di Finale Piacenza si impose al tie break (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 15-8), raggiunse la Final Four di Roma per poi aggiudicarsi la Coppa Italia in finale con Trento.

Le curiosità

Quella di domenica 29 dicembre sarà la sfida numero 16 contro la formazione veneta. Sono 15 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. Il bilancio è di 11 successi per i biancorossi, mentre in 5 occasioni è stato il sestetto scaligero a esultare. In questa stagione nella nona giornata di andata Verona davanti al pubblico amico ha vinto per 3-0 (25-20, 25-21, 25-18).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla prima giornata di andata della stagione 2022-2023 quando, al PalabancaSport, Verona si impose al tie break (20-25, 25-23, 25-23, 20-25, 22-24) e la partita registrò 232 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla sempre della stagione 2022-2023: Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega il secondo parziale andò ai veneti davanti al pubblico amico per 33-31, ma poi fu Gas Sales Bluenergy Piacenza a imporsi al tie break.

Il parziale più agevole con Verona, Gas Sales Bluenergy Piacenza lo ha conquistato al PalabancaSport nella stagione 2021-2022 nella semifinale dei Play Off 5° Posto: il secondo set finì 25-11.