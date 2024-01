Serie B – La Bakery Piacenza non riesce a fermare gli Herons Montecatini: al PalaTerme finisce 75-63

Bakery Piacenza, manca la continuità. Dopo la fondamentale vittoria contro Caserta di sette giorni fa, i biancorossi cadono al PalaTerme di Montecatini contro gli Herons. Nonostante qualche sprazzo di gioco qua e là, i ragazzi di Salvemini fanno troppo poco per arginare la truppa di Barsotti, tornando a casa a mani vuote. Alla fine il tabellone dice 75-63, ma non rispecchia il reale andamento del match, in cui i toscani hanno comandato con sicurezza dal primo al quarantesimo. Un dominio nato dalla supremazia a rimbalzo (43 contro 23) e dalla fantastica percentuale dal campo (52%). Piacenza ha provato a forzare la mano provocando diverse palle perse (23), ma non è bastato. Terza sconfitta nelle ultime 4 per la Bakery, che rimane nel gruppone a 16 punti con altre quattro squadre, mentre gli Herons si isolano al comando con 28 punti in 18 giornate.

La cronaca

Avvio lanciato di Montecatini, che scappa 12-5 con i canestri di Arrigoni, Dell’Uomo e Natali. Chiera scrive il +10 a tabellone dopo 5 minuti di gara. Piacenza torna sotto con i canestri di Maglietti: 20-14. Ancora Dell’Uomo a bersaglio, Mastroianni risponde dalla lunetta: 22-16. Il primo periodo va in archivio con il seguente punteggio: 22-18.

Natali e Bertocco inaugurano il secondo periodo: 24-20. Montecatini prova un altro allungo con Arrigoni e lo stesso Natali: 32-22. Massimo vantaggio Herons con il jumper di Sgobba: 35-22. Contro break della Bakery con Mastroianni, Wiltshire, El Agbani e Soviero: 35-31. Gli Herons reagiscono di rabbia e tornano a +10 con Arrigoni e Sgobba. Tutti negli spogliatoi sul 43-32 per Montecatini.

Secondo tempo

Sempre +11 per Montecatini nel cuore del terzo periodo: Natali e Sgobba mantengono il vantaggio. Ancora Sgobba e Lorenzetti a centro area: 54-38 e nuovo massimo vantaggio. Piacenza trova due bombe consecutive con El Agbani e Soviero, ma un fantastico Lorenzetti scrive +14 al termine del terzo parziale (63-49).

L’ultimo periodo inizia nel segno di Sgobba e Maglietti: 64-51. Sgobba arriva a quota 23 e mantiene i suoi avanti di 13 lunghezze a cinque minuti dalla fine. Bertocco e Mastroianni trovano due bombe clamorose, Sgobba risponde: 69-59. Il finale è tutto degli Herons, che vincono con merito 75-63 nel teatro del PalaTerme.

Herons Montecatini-Bakery Piacenza 75-63

HERONS MONTECATINI: Natali 10, Carpanzano, Giancarli 6, Chiera 5, Lorenzetti 12, Benites, Sgobba 26, Arrigoni 8, Dell’Uomo 8, Longo, Lorenzi, Magrini. All. Barsotti

BAKERY PIACENZA: Besedic 2, Mastroianni 13, Maglietti 11, Bertocco 7, Wiltshire 9, Soviero 10, Civetta NE, Criconia 3, Manenti 2, El Agbani 6. All. Salvemini