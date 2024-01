Schianto frontale tra due auto nei pressi di Gazzola, due feriti

Schianto frontale tra due auto, due feriti. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la Strada Provinciale 7, nei pressi di Gazzola. Due vetture, provenienti da direzioni opposte, si sono schiantate in prossimità di una curva. Lo schianto è stato molto violento e sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per aiutare le due persone coinvolte a lasciare gli abitacoli. Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza ma fortunatamente le condizioni di entrambi sono risultate meno gravi del previsto. I due feriti sono stati così condotti al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri.