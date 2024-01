Serie B – La prima del 2024 è da cancellare per i Fiorenzuola Bees: Brianza si impone 87-62 al PalaFacchetti

Nella 17a ed ultima giornata del girone di andata di Serie B Nazionale Old Wild West i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte fanno visita al PalaFacchetti di Treviglio per affrontare Brianza Casa Basket.

La cronaca

Seck e Preti fanno partire i Bees nel migliore dei modi, complice anche una grande attenzione difensiva della band gialloblu (0-6 al 3’); Caffaro fa reagire nel migliore dei modi la squadra di Lombardi, ma ancora Preti dall’arco riporta i Bees sul 7-9 al 5’. Nonkovic con un paio di metri di spazio punisce da 3 punti i Bees all’8’ per il sorpasso di Brianza Casa (16-14), con i padroni di casa che aumentano di ritmo nel finale di quarto e chiudono il primo parziale sul 21-15.

Bottioni cerca di dare la carica ai Bees in apertura di secondo parziale, ma Ceparano inchioda una grande schiacciata al volo e seguito dalla tripla in transizione di Valesin conduce oltre la doppia cifra di vantaggio Brianza Casa al 12’. Timeout Fiorenzuola sul 29-18. Bottioni e Venturoli mantengono i Bees sulla linea del -10 nonostante un momento di sofferenza dei Bees; Brianza Casa continua un momento di percentuali irreali da 3 punti, con Valesin che fa superare il 50% dall’arco alla squadra di Lombardi al 15’. 38-25.

Nonkovic e Ceparano fanno arrivare addirittura al +20 una Brianza Casa praticamente perfetta nel primo tempo (45-25). Voltolini prova a tenere alta l’asta dei Bees con 5 punti consecutivi, ma Valesin chiude un primo tempo nettamente a favore dei padroni di casa sul 52-30.

Secondo tempo

Ceparano con la schiacciata partendo dal terzo tempo inaugura un secondo tempo che ha le sinistre movenze del primo in casa Bees; Biorac prova a mostrare i muscoli sotto le plance, ma la prima metà di quarto è a basso punteggio (56-34 al 24’). Sono tanti gli errori anche nella seconda parte di quarto, con Fiorenzuola che subisce da Fabiani la tripla con cui si chiude il terzo parziale sul 67-42.

Venturoli con 5 punti personali da il via ad un ultimo quarto che pare avere davvero poco da raccontare se non a livello di tabellini; Brianza Casa tiene sul +20 la nave con 4 liberi consecutivi (73-53 al 36’), con Ceparano che dall’arco fissa il punteggio sul 78-55. Il finale di partita è in pieno garbage time, chiudendosi su un severo ma giusto 87-62 in favore di Brianza Casa Basket che porta carbone nero come la pece nella calza dell’Epifania dei Fiorenzuola Bees.

Brianza Basket vs Fiorenzuola Bees 87-62

(21-15; 52-30; 67-42)

Brianza Casa Basket: Naoni 7; Valesin 15; Galassi 5; Caffaro 14; Redaelli; Loro 6; Fabiani 7; Nonkovic 10; Baroni; Lasagni; Lanzi 11; Ceparano 12. All. Lombardi

Fiorenzuola Bees: Ricci 6; Biorac 6; Venturoli 10; Bottioni 6; Re; Seck 5; Voltolini 10; Giacchè 3; Preti 14; Bettiolo; Gayè; Sabic 2. All. Dalmonte