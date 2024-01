Volley – Gas Sales Piacenza: Manuel Zlatanov trascina la Nazionale U18 alla finale con 23 punti

Manuel Zlatanov, schiacciatore classe 2008 di Gas Sales Piacenza impegnato a Francoforte in Germania con la Nazionale azzurra Under 18 guidata da Monica Cresta, al torneo Wevza di categoria nella semifinale con la Spagna, ha trascinato con i suoi 23 punti gli azzurri alla vittoria per 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-12). Migliore realizzatore dell’incontro seguito da Garello con 21 punti.

I ragazzi guidati da Cresta hanno ottenuto il terzo successo in altrettanti incontri conquistando così la possibilità di giocarsi la finale, in programma domani 7 gennaio alle ore 19, contro la vincente dell’altra semifinale in programma oggi alle ore 19 presso il Wintersporthall di Francoforte tra Francia e Germania. La gara metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.

Una prestazione altalenante dei ragazzi di Cresta, partiti male nel primo set, ma poi hanno subito vinto il secondo. Nel terzo gli azzurri hanno subito il ritorno della Spagna che è stata maggiormente incisiva nei momenti clou del parziale. Nel quarto e quinto set, invece, si è concretizzata la “remuntada” azzurra che con grinta hanno vinto la partita.

ITALIA-SPAGNA 3-2

(21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12)

Italia: Zlatanov 23, Ciampi 3, Boschini 2, Cremoni 6, Benacchio 9, Porro 3, Usanza (L), Argilagos 3, Garello 21, Giani, Romano 5. Ne: Zara, Tosti, Biondo. All. Cresta.

Spagna: Amoros 9, Larranaga, Rejon 13, Jumenez 7, Irache 14, Garcia 14. Barrasa (L), Fernandez, Tugores 5, Rios, Kunda. Ne: Miguel, Dezuttere, Canadas. All. Mosquera.