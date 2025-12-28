Serie B – Tonfo casalingo per l’Assigeco: al PalaBanca passa Casale Monferrato

Brutta caduta dell’Assigeco Piacenza nell’ultimo match del girone d’andata contro la Novipiù Casale Monferrato. Gli ospiti impongono il proprio gioco sui Lupi sin dai primi minuti di gioco, Calbini prova a tenere in partita i suoi, ma la difesa perimetrale dei padroni di casa non funziona a dovere e concede ai piemontesi tante soluzioni comode dall’arco.

Nel quarto quarto i Lupi prendono consapevolezza e tentano una disperata rimonta nei minuti finali, ma Casale tiene botta e condanna Piacenza a uscire a mani vuote dal match del PalaBanca. L’Assigeco chiude così il suo 2025, ora sarà fondamentale ripartire al meglio nella trasferta del 3 gennaio a Desio, prima sfida del girone di ritorno.

Le parole di coach Lottici

“Abbiamo trovato un Casale Monferrato in forma strepitosa, però evidentemente non sono riuscito a trasmettere ai miei l’importanza di questa partita. Siamo partiti concedendo tiri facili ed eccetto gli ultimi cinque minuti non siamo riusciti a mettere in campo l’intensità necessaria, al contrario delle nostre recenti partite di campionato. Poi ne è uscito un attacco farraginoso in cui la palla non ha circolato bene, merito anche della difesa di Casale, però sicuramente l’approccio doveva essere diverso”.

UCC Assigeco Piacenza – Novipiù Monferrato Basket 81 – 91

(20-29; 18-18; 18-25; 25-19)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 27 (7/9, 2/5), Andrea Mazzucchelli 12 (4/7, 1/4), Giovanni Poggi 12 (3/8, 1/4), Dalton Pepper 6 (3/6, 0/3), Simon Anaekwe 2 (1/2, 0/0), Leonardo Valesin 9 (2/7, 0/4), Martino Criconia 3 (0/1, 0/3), Kuot Yak Deng Kuot 2 (1/2, 0/0), Massimiliano Ferraro 8 (0/0, 2/6), Joaquin Sarmiento NE, Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Novipiù Monferrato Basket: Tomas Zanzottera 18 (3/6, 2/6), Destiny Osagie 3 (0/0, 1/2), Francesco Marcucci 9 (3/6, 1/2), Niccolò Martinoni 20 (3/7, 3/6), Simone Caglio 15 (1/1, 4/9), Marco Rupil 23 (4/9, 5/9), Kesmor Osatwna 1 (0/0, 0/1), Alberto Mossi 0 (0/1, 0/3), Mamadou Dia NE, Andrei Ioan Flueras NE, Vittorio Iacorossi NE. Allenatore: Fabio Corbani (assistenti: Simone Imarisio, Fabio Costamagna)

