Serie B, play-in – La Bakery Piacenza ha il primo match point per chiudere la serie – AUDIO

Primo match point sulla racchetta, da giocare in terra marchigiana. La Bakery Piacenza di coach Marco Del Re, dopo aver vinto i primi due appuntamenti del play-in per la prossima Serie B d’Eccellenza, venerdì partirà alla volta di Senigallia per provare a chiudere la serie. Manca solo una partita ai biancorossi, che hanno trionfato con autorità in Gara-1 e completato una rimonta da sogno in Gara-2. La Goldengas però non vuole mollare, e siamo sicuri che cercherà in tutti i modi di allungare la serie.

I prossimi appuntamenti della serie

Gara 3, venerdì 19 maggio al PalaSport di Senigallia (ore 21:00)

Ev. Gara 4, domenica 21 maggio al PalaSport di Senigallia (ore 18:00)

Ev. Gara 5, mercoledì 24 maggio al PalaBakery di Piacenza* (ore 20:30)

Le parole di Alessandro Cecchetti, capitano della Bakery Piacenza