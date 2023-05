Serie B, play-in: La Bakery Piacenza completa la rimonta e vince anche Gara 2: Senigallia KO 71-68

Una Bakery Piacenza tutto cuore batte Senigallia per la seconda volta in due giorni e vince anche Gara 2 del play-in per la prossima Serie B d’Eccellenza. Ora la serie si sposta nelle Marche, venerdì appuntamento con Gara 3.

Tra poco la news completa…

Bakery Piacenza-Senigallia 71-68

(17-21, 11-16, 26-26, 17-5)

BAKERY PIACENZA: Angelucci 14. Venuto 3, Berra 18, Korsunov 3, Passoni 12, Coltro 3, Cecchetti 16, Ringressi NE, Carone NE, Balestra NE, Basso 2, El Agbani. All. Del Re

SENIGALLIA: Pozzetti 14, Musci 5, Lemmi 4, Giannini 4, Giacomini 20, Cerruti NE, Valletti NE, Neri 8, Santucci 13, Valle. All. Filippetti